Primul Tesla Pop-Up Store din Romania s-a inaugurat in Iulius Town Timisoara. Programeaza-te pentru un test-drive cu Modelul Y si Modelul 3!

Tesla a deschis primul magazin Tesla Pop-Up din Romania in Iulius Town Timisoara. Model Y si Model 3 sunt cele doua masini expuse in cadrul locatiei, iar cei care doresc un test drive se pot programa pe site-ul oficial al Tesla.Pasionatii de masini se pot bucura de o noua experienta in Iulius Town Timisoara, unde s-a inaugurat primul Tesla Pop-Up Store. Locatia, aflata in zona cladirii de birouri United Business Center 1, are un design special conceput astfel incat sa scoata in evidenta ... citește toată știrea