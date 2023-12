Primul tren electric produs de Alstom in Polonia pentru a fi livrat Romaniei a ajuns sambata seara la Curtici, fiind asteptat in 5 noiembrie la Bucuresti.Primul tren produs de catre Alstom pentru a fi livrat Romaniei, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), in cadrul contractului privind achizitia a 37 de rame electrice pentru servicii de transport feroviar de calatori de mediu si lung parcurs a trecut testele si inspectia finala de fabrica si a fost expediat in 29 noiembrie catre ... citeste toata stirea