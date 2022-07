Prin Banat lanseaza Revista Heritage of Timisoara

Asociatia Prin Banat lanseaza marti, 26 iulie, de la ora 19, la Ambasada, primul numar al revistei Heritage of Timisoara. El este dedicat Pietei Plevnei, din Elisabetin, unde, la inceputul secolului trecut, dupa eliminarea restrictiilor de construire de pe esplanada cetatii, au "rasarit" trei cvartale de cladiri spectaculoase, realizate aproape exclusiv in stil Secession.Proiectul Heritage of Timisoara - HoT a pornit de la o intrebare simpla: Cate cladiri istorice avem in Timisoara? Raspunsul ... citeste toata stirea