"Prin noi insine" - actualitatea unui mesaj

Astazi, la implinirea a 149 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, Viorel Coifan, fost presedinte al PNL Timis si unul dintre cei mai cunoscuti politicieni liberali, transmite urmatorul mesaj:"In 24 mai 2024, se implinesc 149 de ani de la infiintarea in 1875 a Partidului National Liberal.Moment aniversar care in fiecare an ne aminteste noua, liberalilor, de parcursul prin timp al ultimului partid istoric al Romaniei. Unul dintre pilonii pe care s-a construit Romania moderna ... citește toată știrea