Principesa Margareta vine joi, 19 mai, la Timisoara. Va fi plantat si noul stejar in Piata Libertatii

Vizita principesei Margareta la Timisoara, la invitatia primarului Dominic Fritz, anuntata inca din urma cu o saptamana, se va produce joi, 19 mai. Incepand de la ora 15.00, aceasta va fi prezenta in zona centrala a Timisoarei, unde sunt programate mai multe momente festive.Printre altele, custodele coroanei romane va planta si un stejar in Piata Libertatii, in locul celui care, conform legendelor locale, a fost sadit de Regele Ferdinand la 1 mai 1923. Arborele, uscat in mod special din cauza ... citeste toata stirea