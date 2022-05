Principesa Margareta vine la Timisoara pentru a planta un nou stejar in Piata Libertatii, in locul celui uscat, sadit de Regele Ferdinand I

La aproape 100 de ani de cand Regele Ferdinand I sadea unul dintre stejarii din Piata Libertatii din Timisoara, arborele este deja uscat, in mod special din cauza lucrarilor de reabilitare din 2012. Acesta va fi ridicat si donat Facultatii de Arte. In locul sau, insa, la invitatia primarului Dominic Fritz, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, va planta un nou stejar. De asemenea, primaria cauta sa salveze celalalt stejar din piata, plantat de Regina Maria."Dupa aproape 100 de ani in ... citeste toata stirea