Prins cu peste fara a detine documente legale

Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin - ITPF Timisoara au desfasurat actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, ocazie cu care au descoperit intr-un autoturism oprit in trafic, condus de un cetatean roman, 49 kg peste diferite specii.In data de 14.04.2024, ora 10.00, in urma unei actiuni, politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin au depistat in trafic, la intrare in ... citește toată știrea