Probe supravegheate audio-video! Sute de absolventi ai clasei a VIII-a din zona Lugoj-Faget, in febra evaluarii nationale

Inspectoratul Scolar Judetean Timis a informat ca, in anul scolar 2023-2024, la Evaluarea Nationala s-au inscris 5.503 de absolventi ai clasei a VIII-a.S-au organizat 50 de centre de examen si un centru zonal de evaluare cu cinci puncte de lucru.Pentru scanarea lucrarilor si incarcarea in platforma destinata evaluarii digitalizate, in judetul Timis sunt inscrisi peste 460 de profesori asistenti. In plus, inca aproximativ 600 de cadre didactice sunt inscrise pentru functia de profesori ... citește toată știrea