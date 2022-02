Probleme in subsol! Finalizarea reabilitarii Galeriei Pro Arte, blocata de lucrarile din beciul cladirii

Reabilitarea Galeriei Pro Arte, spatiu cultural reprezentativ al municipiului Lugoj, este o idee care dateaza din anul 2016. Ea a raspuns unei necesitati reale, in conditiile in care ultima reabilitare partiala (numai pe partea de zugraveala exterioara) a avut loc in 2010.Daca in prezent, spatiul expozitional a fost amenajat in buna parte, lucrarile la subsol taraganeaza de aproape sapte ani.Primaria a decis sa consolideze subsolul si, conform unui proiect integral, sa refaca intr-o culoare ... citeste toata stirea