Persoanele care doresc sa strabata Autostrada Lugoj-Deva sunt sfatuite sa circule cu prudenta in zona Dealului Liliecilor din Hunedoara, aflata in apropiere de nodul rutier Soimus. Tronsonul rutier se afla in lucru, versantul fiind curatat de pamantul si bolovanii desprinsi in urma alunecarilor de teren din trecut."La Dealul Liliecilor sunt lucrari de remediere premergatoare receptiei finale care va fi in luna august. Lucrarile sunt realizate de antreprenor ca masura finala de stabilizare dupa ... citeste toata stirea