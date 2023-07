Controalele demarate in toata tara, in urma problemelor deosebit de grave depistate de curand la azilele de seniori de langa Bucuresti, au ajuns si la Lugoj, unde au fost constatate o serie de deficiente de functionare la unul dintre centrele sociale, care se afla pe raza municipiului, atragand consecinte pe masura.In urma verificarilor finalizate marti, 11 iulie, la ora 21, echipele de control constituite sub coordonarea Prefecturii Timis, au decis inchiderea Centrului de Plasament pentru ... citeste toata stirea