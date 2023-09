Pe melodia si pe versurile imnului Timisoarei, sambata, 2 septembrie, la ora 15.00, in spatiu sacru cuprins intre Opera Timisoarei si Catedrala Mitropolitana, au rasunat iarasi sloganurile Revolutiei de la Timisoara, din piepturile a peste 3.500 de tineri ortodocsi romani veniti din intreaga lume."Exista Dumnezeu!", "Azi in Timisoara, maine in toata tara!" "Noi nu plecam, noi nu murim!" sau "Hristos a inviat", cu raspunsul: "Adevarat a inviat!"Peste 3.500 de tineri ortodocsi romani si de ... citeste toata stirea