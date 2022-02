Procesul dintre Colterm si Complexul Energetic Oltenia, transferat la Tribunalul Timis

Un nou proces intre Colterm si Complexul Energetic Oltenia (CEO) a fost deschis la Tribunalul Gorj, chiar inainte de Craciun. Societatea de termoficare a Timisoarei a dat in judecata CEO pentru nerespectarea termenelor de livrare a carbunelui.Procesul a fost inregistrat pe data de 23 decembrie 2021. Magistratii au decis in 8 februarie sa decline solutionarea cauzei in favoarea Tribunalului Timis, acesta fiind considerat instanta competenta in derularea procesului."Tip ... citeste toata stirea