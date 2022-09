Procura droguri din Spania si le vindea en-gros in randul tinerilor din vestul tarii. Dealer ridicat de DIICOT

Un barbat de 49 de ani, din Resita, stabilit in Spania, a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat pentru trafic de droguri de risc, dupa ce a vandut en-gros stupefiante in randul tinerilor.In urma unor perchezitii, politistii si procurorii au ridicat 1,2 kilograme de cannabis si au dus la audieri 4 persoane.Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, impreuna cu procurorii DIICOT au facut 3 perchezitii domiciliare, in Resita, la persoane banuite de ... citeste toata stirea