Procurorii DIICOT Gorj au retinut 11 persoane dupa perchezitii la o grupare care se ocupa cu evaziune fiscala si ingroparea deseurilor

Unsprezece persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Gorj dupa perchezitii la o grupare suspectata ca a obtinut fraudulos ecobonificatii prin activitati fictive de reciclare a deseurilor din ambalaje. Prejudiciul cauzat in acest fel depaseste 150 de milioane de lei. Pe de alta parte, deseurile erau ingropate, arse sau abandonate in diferite zone, patru terenuri folosite in acest scop fiind identificate in judetul Mehedinti, scrie news.ro.Potrivit Politiei Romane, politistii Serviciului ... citește toată știrea