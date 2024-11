Procurorul lugojean dr. Dan Cristian Tatar, promovat la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad

Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, Dan Cristian Tatar a fost promovat la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad. Magistratul lugojean a obtinut aceasta functie in urma castigarii unui concurs de promovare efectiva pe post, desfasurat in perioada aprilie-septembrie, care a fost validat prin Hotarirea nr. 1158/24.09.2024 de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, urmand sa-si inceapa activitatea de la 1 noiembrie.Dan Cristian Tatar are o vechime de 21 ... citește toată știrea