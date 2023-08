Anul agricol, pentru cultivatorii de grau din zona Lugoj-Faget-Buzial, aduce o serie de probleme pentru fermieri, fiind puse in pericol atat infiintarea unui nou ciclu de cultura in toamna, cat si asigurarea lichiditatilor financiare pentru continuarea activitatii.Pe majoritatea suprafetelor, recoltarea la grau a adus cantitati diminuate, in multe cazuri aproape la jumatate fata de anul trecut.In Timis nu s-au raportat cazuri in care productia de grau sa fie macar la fel ca in 2022, chiar ... citeste toata stirea