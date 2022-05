"Produs in Banat" - festival al muzicii, dansului si produselor banatene, in Iulius Town

Zeci de artisti timisoreni vor urca pe scena festivalului traditional banatean "Produs in Banat", o premiera in Timisoara. Iulius Town devine locul de intalnire al iubitorilor de folclor, dar si de produse traditionale, in perioada 20 - 22 mai 2022. Pe langa ansamblurile populare care vor aduce in inima orasului ritmul banatean, timisorenii se vor bucura si de muzica solistilor autohtoni, iar cei mici sunt asteptati la sezatoarea cu povesti, spuse de Teatrul de Papusi.Iulius Town Timisoara ... citeste toata stirea