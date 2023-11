Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de 6,3 milioane de lei dupa verificarea a 350 de magazine Auchan si Penny. In urma controalelor, au fost inchise diferite zone din 45 de magazine, printre neregulile gasite fiind produse expirate, mizerie si prezenta gandacilor.Printre cele mai importante nereguli gasite in urma controlului au fost: folosirea unor vitrine frigorifice si camere de frig deteriorate, cu zone extinse cu rugina, vopsea ... citeste toata stirea