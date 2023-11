Din aceasta saptamana, Profi face cumparaturile si mai accesibile, asociindu-se cu Tazz pentru a livra direct la domiciliu ceea ce oamenii isi doresc din magazine."In ultimii trei ani, am constatat un apetit tot mai mare pentru cumparaturi online de grocery food, de produse alimentare, astfel ca Profi a decis sa intre in parteneriat cu Tazz pentru a se adresa mai bine fiecarui client in functie de nevoile sale," declara Catalin Pavel, IT Digital&Data Director Profi. "Cei ce vin in magazinele ... citeste toata stirea