Prof. Claudiu Crepcea, inca un profesionist in echipa lui Nicolae Trifan, candidatul PNL la Primaria Sanmihaiu Roman. El a fost invatator in comuna Sanmihaiu Roman, astfel ca a slefuit generatii de copii, iar in prezent este director al Liceului Teoretic "William Shakespeare" din Timisoara.Claudiu Crepcea se afla pe lista candidatilor PNL pentru Consiliul Local Sanmihaiu Roman.Nicolae Trifan a explicat:"El nu a mai facut politica pana acum, dar a luat decizia de a veni in PNL avand ... citește toată știrea