Prof. Daniel Dragan, candidat PNL la Primaria Parta: "Mi-as dori ca din 9 iunie sa continuam impreuna!"

Prof. Daniel Dragan, candidat PNL la Primaria Parta, dustine ca, daca ar fi sa faca un bilant al activitatii sale, pe tot parcursul acestei perioade, ar spune ca este multumit ca a atins in cea mai mare parte, proiectele propuse atunci, in 2020.Sigur ca, orice mandat vine la pachet cu situatii placute, dar si cu greutati, cu lucruri si domenii cunoscute, dar si cu altele noi, si cu multa, multa responsabilitate."Cu toata fiinta mea am dorit sa fiu langa si pentru comunitate, am ascultat ... citește toată știrea