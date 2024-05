Prof. Daniel Dragan si-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Parta

Prof. Daniel Dragan, primarul comunei Parta, a reamintit ca, in urma cu 4 ani, a hotarat sa candideze pentru functia de primar al localitatii.Impreuna cu colegii din organizatia PNL Parta, Dragan a venit inaintea cetatenilor, solicitandu-le sa ii acorde increderea pentru a implementa viziunea lui in dezvoltarea comunei Parta.Atunci spunea ca prin dialog si transparenta va reusi."Consider ca programul propus atunci este astazi indeplinit in cea mai mare parte, iar multe alte proiecte, care ... citește toată știrea