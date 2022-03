Prof. dr. Dorel Sandesc, mesaj de solidaritate cu medicii din Ucraina: "Au nevoie de ajutor...!"

Prof. univ. dr. Dorel Sandesc a transmis un mesaj de solidaritate cu medicii din Ucraina, care lupta pentru salvarea soldatilor raniti pe frontul de razboi Rusia -Ucraina."Daca doriti sa ajutati spitalele, medicii, pacientii din Ucraina, veniti alaturi de noi, Asociatia pemtru ATI "Aurel Mogoseanu" Timisoara, pentru ca suntem in contact cu colegii nostri si stim direct de la ei de ce au cel mai mult nevoie, acolo pe front!De cand ne stim am ajutat, cat am putut, concetatenii nostri in nevoi. ... citeste toata stirea