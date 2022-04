Prof. dr. Emilian Popovici, cadru didactic la UMF Timisoara, explica de ce s-a dat alerta de viroze si gripa

Prof. univ. dr. Emilian Popovici, cadru didactic la Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, explica de ce s-a dat alerta de viroze si gripa in Timisoara.In ultimele zile s-a inregistrat o crestere a numarului copiilor, dar si al adultilor cu infectii cu virusul gripal sau cu viroze respiratorii. In sectiile de boli infectioase ale Spitalului Victor Babes sunt internati, in prezent, trei copii in varsta de 4 ani, fiecare cu gripa si ... citeste toata stirea