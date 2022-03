Prof. Marin Popescu, ISJ Timis: "E minunat ca elevii au revenit in clase. Incet-incet lucrurile revin la normal!"

In scolile din Timis, 117 de cazuri pozitive de SARS-COV2 au fost inregistrate, in perioada 25. 02 - 01. 03. 2022 (simptomatici testati RT-PCR).Numai marti, 1 martie, au fost 29 elevi confirmati cu COVID19, iar in 28 februarie - 45 elevi, in 27 februarie - 6 elevi, in 26 februarie - 13 elevi, iar in 25 februarie - 24 elevi.De asemenea, 9 cadre didactice au fost confirmate cu COVID19, in perioada 25. 02. - 01. 03. 2022, dar si 3 angajati din personal auxiliar.In plus, 17 cadre didactice ... citeste toata stirea