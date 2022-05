Profesor de sport arestat sub acuzatia de viol si corupere de minori

Profesorul de sport L.P., de la Cermei, a fost arestat sub acuzatia de viol si corupere de minori. Aparent, acesta ar fi trecut la fapte si, in cele din urma, si-a violat fiica vitrega in varsta de aproximativ 13 ani.Conform unui comunicat al IPJ Arad, la data de 18 mai a.c., politistii Orasului Ineu au retinut pentru 24 de ore un barbat de 42 de ani, din localitatea Cermei, judetul Arad.Din cercetari a reiesit ca acesta ar fi intretinut in repetate randuri incepand din luna martie 2021, ... citeste toata stirea