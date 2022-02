Profesorii au trimis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis: "Preintampinati escaladarea conflictului!"

Sindicalistii din invatamantul din Timis atentioneaza ca Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater" au trimis o scrisoare deschisa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in numele celor peste 300.000 de salariati din educatie ale caror drepturi si interese le reprezinta.In document, sindicalistii atrag atentia ca actualul guvern amana, in continuare, punerea in aplicare a unor acte normative ... citeste toata stirea