Profi a semnat primele contracte de munca cu refugiati ucraineni

Toate joburile Profi deschise in prezent sunt acum puse si la dispozitia oricarui potential nou coleg ucrainean. Pe "fronturile" Profi s-au facut pregatirile necesare pentru a acorda un sprijin real refugiatilor care isi cauta un loc de munca sigur, intr-o organizatie de incredere. Scanand codul QR de pe anuntul Profi sau accesand https://oameniidelaprofi.ro/joburi-ucraina/ acestia pot aplica foarte simplu, in limba ucraineana, la joburile existente in cadrul acestei retele."Ne-am adaptat 360 ... citeste toata stirea