Profi: din suflet pentru ucrainieni

Sensibilizata de drama ucrainienilor care in numar mare isi parasesc tara in aceste zile, reteaua de magazine Profi intervine de urgenta in ajutorul lor.Incepand de vineri si continuand in zilele urmatoare, in puncte de trecere a frontierei cu Ucraina Profi va imparti pachete individuale cu alimente si obiecte de igiena personala.Aceasta actiune umanitara se desfasoara cu sustinere din partea voluntarilor Profi si in parteneriat cu Crucea Rosie precum si cu voluntari ai doamnei blogger ... citeste toata stirea