Prognoza meteo in Banat de Paste si de 1 Mai

Temperaturile vor fi scazute in toata tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, 18 aprilie - 1 mai, cu temperaturi oscilante si probabilitate crescuta de aparitie a precipitatiilor, reiese din prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).In Banat, in perioada 18 - 20 aprilie, vremea va fi deosebit de rece, media maximelor urmand a se situa in jurul a 11 grade. Ulterior datei de 20 aprilie, temperatura aerului va creste treptat, astfel incat in ... citeste toata stirea