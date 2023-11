Meteorologii anunta prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, semnaland termperaturi mai coborate decat cele normale in aceasta perioada in zona montana, insa in ultima parte a intervalului, care se incheie cu ziua de Craciun, temperaturile vor fi peste cele normale.Saptamana 27.11.2023 - 04.12.2023- Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in zonele montane, iar in rest se vor situa in jurul celor normale.- Regimul pluviometric va fi ... citeste toata stirea