Program bogat de Ziua Europei. Ceremonii, concursuri si concerte la Muzeul Satului Banatean, dar si in Piata Victoriei

Joi, 9 mai 2024, la Muzeul Satului Banatean din Timisoara se vor desfasura o serie de evenimente destinate sarbatoririi Zilei Europei, in intervalul orar 10:00 - 14:00.Programul incepe cu prezentarea semnificatiei Zilei de 9 Mai de catre un reprezentant al Brigazii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal", urmat de intonarea Imnului National al Romaniei si al Uniunii Europene si de alocutiuni ale oficialitatilor.Sub egida "Da o tura pentru Cultura!" se desfasoara, si in acest an, Crosul Europei, ... citește toată știrea