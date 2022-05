Program bogat pentru cei mici de Ziua Copilului

Ziua Copilului, un prilej de bucurie pentru cei mici, va fi marcata in Timisoara prin mai multe activitati organizate de autoritatile locale si judetene. Acestea sunt programate atat in aer liber cat si in mai multe sali din oras, acolo unde se vor desfasura spectacole.La fel ca si in alti ani, Parcul Copiilor va fi punctul central al distractiei. Chiar daca este departe de felul in care ar trebui sa arate o zona destinata celor mici, aici vor fi organizate mai multe activitati care cu ... citeste toata stirea