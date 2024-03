Program cultural si spiritual! Concert Florin Paul in memoria Episcopului Alexandru Mesian

La 11 martie se implineste un an de cand Preasfintia Sa Alexandru Mesian, ierarhul care a pastorit Eparhia de Lugoj in perioada 20.11.1995 - 11.03.2023, si-a incheiat pelerinajul pamantesc, raspunzand ultimei chemari a Domnului.Cu aceasta ocazie, Episcopia Greco-Catolica de Lugoj organizeaza un program cultural si spiritual in memoria Episcopului Alexandru. Joi, 7 martie 2024, de la ora 18.30 in catedrala "Coborarea Spiritului Sfant" din Lugoj, va avea loc un recital de vioara in memoria ... citește toată știrea