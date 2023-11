Compania RETIM, liderul in gestionarea deseurilor din judetul Timis, aduce la cunostinta clientilor si colaboratorilor sai informatii referitoare la programul de lucru in perioada 30 Noiembrie - 1 Decembrie si recomandari pentru sezonul rece.PROGRAMUL DE LUCRUCOLECTARE DESEURIRETIM va continua colectarea deseurilor menajere de la persoanele fizice si agentii economici fara intreruperea activitatii in cele doua zile libere, 30 Noiembrie si 1 Decembrie, asigurandu-se continuitatea ... citeste toata stirea