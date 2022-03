Program extins la inmatriculari auto, la Timisoara. Ghiseele vor fi deschise si sambata

TIMISOARA. Se extinde programul de lucru la Serviciul de Inmatriculari din Timisoara, iar sambata vor fi deschise ghiseele. De asemenea, mai multi studenti vor fi detasati la acest serviciu sa ajute.Prefectul de Timis Mihai Ritivoiu a analizat activitatea Serviciului de Permise si Inmatriculari cu comisarul sef Ovidiu Mihoc. In urma discutiilor, s-a decis ca sambata, in data de 5 martie 2022 sa fie deschise ghiseele."Nu mai permitem modificarea programarilor. In buna traditie, firmele de ... citeste toata stirea