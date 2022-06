Program stabilit! Echipa de volei a CSMLugoj si-a aflat program in campionat si Cupa Romaniei pentru sezonul viitor

La inceputul acestei saptamani, la sediul Federatiei Romane de Volei a fost stabilit tintarul Diviziei A1 la volei feminin, precum si cel al Cupei Romaniei, editia 2022/ 2023.Ca noutate, anul acesta, dupa sezonul regulat, primele opt formatii din campionat vor juca in play-off (locul 1 cu 8, 2 cu 7 si asa mai departe), urmand ca ultimele patru clasate sa evolueze in play-out. Conform tragerii la sorti, CSM Lugoj va juca in ordine, de la etapa 1 la etapa11, astfel:CSM Lugoj - Rapid; CSO ... citeste toata stirea