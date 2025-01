Programe terapeutice complexe pentru copiii cu dizabilitati la un centru din Cheveresu Mare

Copiii si tinerii cu dizabilitati vor putea gasi un sprijin la noul centru de recuperare medicala care se va construi in judetul Timis. Mai exact, locatia acestuia va fi in comuna Cheveresu Mare, unde vor fi oferite programe terapeutice complexe, consiliere si sprijin de specialitate in problematica specifica celor cu dizabilitati neuro-psihice si asociate.La viitorul centru din Cheveresu Mare vor avea loc activitati educative, de recreere si socializare, consiliere, dar si educatie pentru ... citește toată știrea