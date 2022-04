Programul de lucru RETIM in judetul Timis pentru perioada de Paste

Compania RETIM informeaza toti utilizatorii si colaboratorii sai cu privire la programul de lucru in perioada sarbatorilor Pascale in judetul Timis.COLECTAREA DE DESEURIActivitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din judetul Timis in care opereaza compania RETIM se va desfasura conform PROGRAMELOR ZILNICE OBISNUITE. Nu exista modificari fata de orarele curente. Utilizatorii serviciului de salubrizare sunt rugati sa scoata la strada recipientele de colectare a deseurilor in ... citeste toata stirea