La evaluare nationala s-au prezentat 4.853 elevi, joi, iar Inspectoratul Scolar Judetean Timis a prezentat programul testarilor.Astfel, la Matematica/Istorie, in 30 mai, vor intra in testari clasele a III-a, a V-a si a VI-a, in 31 mai, clasele a II-a, a IV-a, a VII-a si a IX-a, iar in 2 ... citeste toata stirea