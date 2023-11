Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Timisoara a avizat ceea ce se anuntase deja, traseul pe care se va derula parada militara de 1 Decembrie in orasul de pe Bega. Organizarea ceremoniilor militare si religioase prilejuite de celebrarea Zilei Nationale au intrat in linie dreapta.In data de 29 noiembrie, repetitia generala incepe la ora 19:00, pe bulevardul C.D. Loga, in fata Catedralei Mitropolitane, iar deplasarea tehnicii MApN se va realiza pe urmatorul traseu: DUS - strada Chisodei - ... citeste toata stirea