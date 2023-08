Ministrul liberal al Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anuntat lansarea programului destinat achizitiei de microbuze electrice, hibride si alimentate cu gaz natural comprimat, care vor fi utilizate in transportul scolar al elevilor. Programul are un buget de 300 de milioane de lei si este finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu. La program va aplica si Consiliul Judetean Timis, a anuntat liberalul Alin Nica, presedintele institutiei. "In premiera, Programul Microbuze ... citeste toata stirea