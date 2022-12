Programul Shopping City Timisoara de Craciun si de Anul Nou

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele din centrul comercial Shopping City Timisoara vor avea un program de functionare special:Pe 24.12.2022, in Ajunul Craciunului, centrul comercial isi asteapta clientii in intervalul 10.00-19.00.Pe 31.12.2022, in Ajunul Anului Nou, centrul comercial va functiona in intervalul 10.00-18.00.Pe 25.12.2022 si pe 01.01.2023, centrul comercial va fi inchis.In a doua zi de Craciun, pe 26.12.2019 si incepand cu 02.01.2023, programul Shopping City ... citeste toata stirea