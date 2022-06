Proiect cultural dedicat persoanelor cu dizabilitati si ingrijitorilor lor

UnLock este un nou proiect cultural dedicat persoanelor cu dizabilitati din centrele de recuperare si reabilitare pentru adulti si ingrijitorilor lor.Organizatorii spun ca totul a inceput cu un experiment. Dupa ce asociatia DocuMentor si serviciul social UnLoc s-au cunoscut in toamna anului trecut, au facut tot posibilul sa trimita Caravana ROD si in centrele din judet pentru adulti cu dizabilitati. In urma acestora, feedback-ul din partea beneficiarilor si a Directiei Generale de Asistenta ... citeste toata stirea