Proiect de reciclare creativa la un liceu din Timisoara

Colegiul National Banatean din Timisoara desfasoara in aceasta perioada un proiect de reciclare creativa. In acest proiect sunt implicate doua echipe din, una dintre ele fiind formata din invatatoarele Iasmina Daescu, Simona Lazureanu, Karina Preotesoiu, Dana Visu si Mirela Voia, alaturi de elevi din ciclul primar.Proiectul Caravana Reciclarii Creative este organizat de Asociatia PlaYouth in colaborare cu OSCAR Downstream si are ca scop principal reciclarea deseurilor si constientizarea ... citește toată știrea