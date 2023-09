Scoala incepe in doar cateva zile, iar pentru a-i sprijini pe cei mai mici dintre elevii lugojeni, in municipiu s-a desfasurat si in acest an programul "Primul meu ghiozdan".Prin Hotararea Consiliului local nr. 217 din 16 august 2023 a fost aprobata achizitionarea a 344 de ghiozdane echipate pentru fiecare copil care va incepe clasa pregatitoare in anul scolar 2023-2024.Fiecare unitate de invatamant din oras a transmis Primariei Municipiul Lugoj o adresa prin care a comunicat numarul total de ... citeste toata stirea