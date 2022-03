Proiect de valorificare a namolului de la statia de epurare a Timisoarei

Autoritatile locale isi propun sa valorifice energetic namolul de la statia de epurare a Timisoarei. In acest sens a fost demarat un nou proiect, in valoare de peste zece milioane de euro.Contractul de proiectare si executie a unei instalatii de uscare a namolului de la statia de epurare si valorificarea energetica a acestuia a fost semnat la inceputul acestei saptamani, in prezenta primarului municipiului, Dominic Fritz si a directorului Aquatim, Ilie Vlaicu. Valoarea acestuia este de aproape ... citeste toata stirea