Proiect gigantic intr-o comuna din Timis. Pista de testare pentru industria auto, de 100 de milioane de euro

Comuna Biled, judetul Timis, se afla in fata unei oportunitati unice de dezvoltare, prin construirea unei piste de testare pentru industria auto timisoreana. Proiecte similare celui care va fi demarat aici mai sunt in Europa, dar in Romania ar fi o premiera. Mai multe companii multinationale din domeniul auto, care au fabrici in Timisoara si judet, si-au dat mana pentru un proiect urias, care ar aduce beneficii tuturor. Acestia doresc sa construiasca o pista de testare pentru auto, dar si un