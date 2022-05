Proiect pilot pentru colectarea deseurilor

Cartierul lugojean Cotu-Mic a fost inclus intr-un program pilot al operatorului principal de colectare a deseurilor de la populatie.Scopul vizat este imbunatatirea separarii si colectarii resturilor din gospodarii si apartamentele de bloc, pentru a se alinia cerintelor legislatiei actuale care se ghideaza dupa principiul "platesti cat gunoi produci".Startul programului pilot a fost dat in urma cu doua saptamani."Este un program in care au fost incluse 100 de case si 10 blocuri. In prima luna ... citeste toata stirea